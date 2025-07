Sono partiti lunedì dal Lago di Vico gli oltre 300 giovani della Pastorale giovaniòe diocesana di Viterbo e Civita Castellana.

Dopo un momento di introduzione e preghiera presieduto da monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana e dal Vicario Generale della Diocesi di Viterbo don Luigi Fabbri, è iniziato il cammino che a tappe li sta conducendo a Roma per il Giubileo dei Giovani.

Il cammino a piedi condurrà i giovani delle parrocchie della Diocesi, accompagnati da educatori e sacerdoti, a Roma attraverso delle tappe intermedie per consentire il riposo che sta avvenendo in chiese, oratori e palestre. L’iniziativa è organizzata dalle Diocesi di Viterbo e Civita Castellana attraverso i rispettivi uffici di pastorale giovanile.

L’arrivo a Roma oggi per vivere poi nei giorni successivi il passaggio attraverso la Porta Santa e alcuni momenti di preghiera e di festa con gli altri giovani di tutto il mondo nelle chiese e nelle piazze di Roma.

Sabato 2 e domenica 3 agosto l’apice del Giubileo dei Giovani con la Veglia a Tor Vergata e la Messa presieduta dal Santo Padre Leone XIV.

Intanto In diocesi prosegue l’accoglienza di tanti giovani provenienti dall’Italia e dall’estero che raggiungono Roma.

In migliaia fra italiani, spagnoli, polacchi, peruviani, australiani, slovacchi, portoghesi, messicani, francesi e di altri paesi ospitati nelle parrocchie e palestre della città e della Diocesi. All’opera anche i volontari delle parrocchie e i parroci che hanno creato veri e propri punti di accoglienza e integrazione. Una occasione bella per vivere e far vivere la fraternità, l’ospitalità e l’accoglienza proprie dello spirito cristiano.