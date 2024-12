SORIANO NEL CIMINO - Hashish e cocaina nascoste nelle confezioni delle merendine: arrestati due giovanissimi. Nell’ambito del potenziamento dei servizi sul territorio, i carabinieri della stazione locale hanno controllato controllato un diciottenne, trovato in possesso di una decina di grammi di hashish. L’operazione si è subito estesa: «Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 27 grammi della stessa sostanza, suddivisi in dosi, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato quindi arrestato», spiegano dal Comando provinciale. L’indagine ha condotto i carabinieri a identificare un complice, un diciannovenne, anch’egli sottoposto a perquisizione domiciliare e, anche in questo caso, l’esito è stato positivo: «Nella sua abitazione sono stati rinvenuti più di 40 grammi di hashish e oltre 7 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Anche questo secondo individuo è stato arrestato». Risultati che evidenziano, ancora una volta, l’efficacia e l’importanza delle operazioni di controllo del territorio, soprattutto durante periodi sensibili come quello di Ferragosto, quando l’aumento delle presenze turistiche e le festività possono favorire attività illecite. E, infatti, le operazioni dei militari dell’Arma non finiscono qui. Nella mattinata della vigilia di Ferragosto, sempre i carabinieri di Soriano nel Cimino hanno condotto un’importante operazione antidroga. «Abbiamo fermato un’auto sospetta con a bordo due uomini. Uno dei passeggeri, un 47enne, è stato perquisito e trovato in possesso di eroina, una sostanza stupefacente estremamente pericolosa, che gli era stata ceduta poco prima dal conducente del veicolo», spiegano i militari che, successivamente, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del conducente, dove hanno rinvenuto oltre 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione, evidente segno di attività di spaccio. Il conducente è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il passeggero è stato segnalato alla prefettura per il possesso della droga.

Il comando provinciale di Viterbo conferma il suo impegno costante nel garantire la sicurezza pubblica, intervenendo prontamente per prevenire e reprimere ogni forma di criminalità, a tutela dei cittadini e della legalità.

