TARQUINIA - Gioventù nazionale Tarquinia organizza sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 18, una raccolta alimentare presso il Carrefour di via Aldo Moro (C.C. Top 16), a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante di Gioventù nazionale a favore della comunità locale, con l’obiettivo di trasformare la militanza giovanile in un’azione concreta e utile.

«Essere giovani militanti significa stare tra la gente e dare risposte reali – dichiara Damiano Cea, segretario di Gioventù nazionale Tarquinia –. Con questa raccolta vogliamo dimostrare che la solidarietà è parte della nostra identità e che il radicamento sul territorio passa dai fatti, non dalle parole».

Durante la giornata sarà possibile donare generi alimentari di prima necessità come latte Uht, olio d’oliva, pasta, riso, farina, pelati, biscotti, pancarrè, succhi di frutta, legumi e tonno in scatola, omogeneizzati, sale, zucchero, acqua e caffè, che verranno destinati a persone e famiglie bisognose.

Gioventù Nazionale Tarquinia invita cittadini e giovani a partecipare, dimostrando che anche un gesto semplice può rafforzare il senso di comunità.

