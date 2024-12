MONTALTO - Nel consiglio comunale straordinario richiesto dalla minoranza, si è discussa la proposta dell’opposizione per l’approvazione di una delibera di indirizzo sulla realizzazione di impanti Fer, fotovoltaici ed eolici di grandi dimensioni.

«Ho partecipato con lo spirito di ascolto e partecipazione che sempre ha contraddistinto il mio lavoro politico sul territorio. - afferma Giovanni Corona, commissario FI Montalto e Pescia - Dopo una prima apertura dell’amministrazione e una sospensione della seduta, si è ripreso con la bocciatura del documento presentato dalla minoranza. Non voglio nemmeno commentare le diatribe tra consiglieri di maggioranza e minoranza. Nella speranza di essere propositivo, sottolineo che ho accolto favorevolmente la proposta della minoranza e altrettanto favorevolmente la volontà di aprire un tavolo concreto partita dalla sindaca Socciarelli. A tal proposito in qualità di commissario di Forza Italia di Montalto e Pescia reputo positivamente l’ulteriore proposta dell’assessore all’urbanistica Marco Fedele di allargare gli eventuali incontri sul tema FER anche ai segretari e rappresentati delle forze politiche che stanno al di fuori dal consiglio comunale. Come Forza Italia in questi mesi ci siamo già spesi per cercare di risolvere le problematiche inerenti i cantieri in corso, anche grazie all’ausilio del presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli che ha voluto e convocato un tavolo specifico con comune e residenti interessati dai lavori. A fine consiglio la Sindaca ha proposto la data del 26 settembre per un primo incontro congiunto. Ribadisco che, qualora l’idea dell’assessore Fedele di allargare il tavolo a tutte le forze politiche esterne al consiglio vada avanti, siamo e saremo a disposizione di maggioranza e opposizione per realizzare qualsiasi tipo di atto di indirizzo e/o di impegno al Sindaco, volto a tutelare la comunità, oggi e per gli anni a venire».