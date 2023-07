CERVETERI - Giorni impegnativi per i volontari della protezione civile di Cerveteri. Con l'arrivo della stagione estiva, purtroppo, gli incendi, sembrano essere all'ordine del giorno. Sono almeno quattro gli interventi effettuati sul territorio comunale. Il primo, per incendio di sterpaglie, in via di Casetta Mattei a I Terzi. In fiamme sterpaglie anche in via Dublino, a Ladispoli dove i volontari hanno impiegato un'autobotte da 10mila litri e un pick-up con modulo antincendio da 600 litri a supporto dei vigili del fuoco. E ancora fiamme a CAsetta Mattei e a Due Casette. In questo caso le fiamme stavano lambendo un ristorante. L'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco ha impedito all'incendio di espandersi. Non si esclude che in alcuni degli incendi ci possa essere la mano dell’uomo

