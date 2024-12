VETRALLA - L’Unitalsi sottosezione di Viterbo rinnovando una tradizione consolidata negli anni celebrerà 1° giugno, presso il complesso parrocchiale di Vetralla diretto da don Roberto Mingolla, la 25esima Giornata di Primavera don Giovanni Bitti.

Un avvenimento che, coniugando i valori fondanti dell’associazione come la vicinanza e la condivisione, vede riuniti in un clima di festa e di serenità la varie componenti associative con, in primo piano, gli amici disabili e/o malati provenienti dai vari gruppi su cui si articola la struttura associativa.

«Le numerosissime prenotazioni già pervenute - fanno sapere dall’Unitalsi - fanno ben sperare nella riuscita di un incontro che vuole essere solo improntato alla gioia e nella sana allegria nel nome dell’Immacolata Concezione che ci vedrà a Lourdes nel prossimo ottobre sotto la guida del nostro vescovo Orazio Francesco Piazza.

