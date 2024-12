CERVETERI – «Una giornata dedicata alla Salute, alla prevenzione, al proprio star bene. Ai volontari di Croce Rossa e a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questo appuntamento, il mio ringraziamento più sincero». A dichiararlo è Adele Prosperi, consigliere comunale di Cerveteri, a margine dell’evento che si è svolto in piazza Aldo Moro sabato scorso. Di mattina riflettori accesi sul tema della salute mentale. Presenti insieme ai volontari la psicologa Marzia Scuotto e la dottoressa Annalisa Di Lazzaro. Oltre agli incontri singoli, si sono tenuti ben tre cicli della “Tenda senza giudizi”, iniziativa curata dalla dottoressa Anna Rita Manuelli, un momento collegiale, all’interno del quale i partecipanti hanno potuto esprimersi con libertà, senza timori, dando spazio alle proprie emozioni e sensazioni. «Quello della salute mentale – prosegue Prosperi - è un tema estremamente delicato che purtroppo interessa una fascia di popolazione davvero vasta, che spesso, per vergogna, per paura di esporsi ma anche per una mancanza di strutture a livello nazionale rimane nell’ombra». Il pomeriggio è stato dedicato alla prevenzione e all’informazione sul diabete. I cittadini hanno potuto effettuare in maniera gratuito uno screening sul diabete: misurazione dell’altezza, del peso, della circonferenza vita, della pressione, della saturazione e della glicemia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA