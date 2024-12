TARQUINIA - Dall’8 gennaio 2025 sarà attivo un nuovo servizio rivolto alle persone con il problema del gioco d’azzardo eccessivo e ai loro famigliari. Si tratta del Gruppo di auto-mutuo-aiuto condotto dal dottor Luca Piras e dalla dottoressa Roberta Maggini. A darne la notizia è il professor Luca Bondi, presidente dell’associazione Semi di Pace che proprio presso la Cittadella ospiterà l’importante iniziativa. Il Gruppo è rivolto sia alle persone che giocano d’azzardo in maniera eccessiva con le slot machine e online, i gratta e vinci, le lotterie, ecc. e sia ai famigliari dei giocatori d’azzardo che questo problema subiscono indirettamente. “Sono proprio i famigliari”, dicono i due esperti, “che si accorgono per primi dei cambiamenti d’umore e di comportamento del giocatore d’azzardo e sono sempre i famigliari i primi a chiedere aiuto. Infatti i giocatori patologici tendono a negare l’esistenza del problema e solo successivamente, dopo un percorso di consapevolezza, accettano di affrontarlo”. Il Gruppo di auto-mutuo-aiuto si riunirà ogni mercoledì alle ore 18 presso i locali messi a disposizione da Semi di Pace, nella Cittadella, in Loc. Vigna del Piano, a circa 100mt dalla zona commerciale del Top16, a Tarquinia. L’accesso è gratuito. E’ necessario soltanto un colloquio preliminare da prenotare la prima volta. Per informazioni o per un appuntamento si può telefonare direttamente al dott. Luca Piras al 329 6162836 o alla dott.ssa Roberta Maggini al 328 5466046. Il dott. Piras, sociologo esperto in psicologia clinica, ha condotto per oltre un decennio i Gruppi di auto-mutuo-auto dell’ASL di Viterbo a Tarquinia e a Viterbo. Insieme alla dott.ssa Maggini, psicoterapeuta, che ha collaborato alla conduzione di tali Gruppi, ha scritto un libro dal titolo “Le parole di chi ce l’ha fatta” sulla metodologia dell’auto-mutuo-aiuto per affrontare i problemi dell’alcolismo e del gioco d’azzardo patologico. Uscire fuori dal tunnel del gioco d’azzardo è possibile e questo nuovo servizio, costituitosi presso l’associazione Semi di Pace, sarà a disposizione, gratuitamente, di tutti coloro che ne faranno richiesta, sia di Tarquinia che del comprensorio.

