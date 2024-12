LADISPOLI – Bambini a lezione di sicurezza pirotecnica. Un incontro particolare a cui hanno aderito, ieri mattina, gli alunni della scuola Corrado Melone. Un appuntamento organizzato dall’associazione Controllo del Vicinato e che ha registrato anche l'intervento di soci dell'associazione Arma Aeronautica, oltre che i responsabili della Protezione civile comunale. Grande partecipazione dei ragazzi. I fautori dell’iniziativa hanno distribuito un manualetto con la sintesi delle informazioni su come gestire in sicurezza i giochi pirotecnici, come distinguere quelli illegali e come gestire in casa i servizi di acqua luce e gas. «Semi di un modello civico per la sicurezza solidale ed educazione preventiva, che il Controllo del vicinato sparge nelle comunità», ha detto Enzo Musard, il presidente.

