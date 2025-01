CIVITAVECCHIA – I residenti delle due abitazioni che affacciano sul Pincio scrivono al sindaco Piendibene, evidenziando alcune criticità già segnalate in passato a mezzo stampa. Prima tra tutte la presenza di tossici e di persone ubriache sull’area verde, con schiamazzi nelle ore notturne che si aggiungono a quelli di chi anche di notte improvvisa delle partite nel campo di pallacanestro, soprattutto in estate. Poi ci sarebbe da vigilare su ciò che accade intorno al distributore dell’acqua, partendo dai veicoli che transitano in zona vietata. Comitive di ragazzi che utilizzano in maniera impropria le altalene e gli altri giochi installati al Pinci per i più piccoli, che spesso finiscono danneggiati e diventano inutilizzabili. A tutto questo si aggiunge la manutenzione del verde che spesso viene eseguita in orari inconciliabili con il riposto dei residenti. «Non capiamo come mai una zona come il Pincio debba essere lasciata in questo stato - si legge nella lettera dei residenti - servono interventi immediati».