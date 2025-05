ALLUMIERE - la Contrada Ghetto apre la stagione con una imperdibile iniziativa. La società giallorossa, presieduta Cristian Canestrari in prossimità dell’estate e degli eventi correlati al Palio delle Contrade di Allumiere, dà il via al tesseramento 2025. Sabato 17 maggio alle 18, nella piazzetta in Vico Vecchio, il presidente Cristian Canestrari e il direttivo accoglieranno i contradaioli per rinnovare la fedeltà “ghettarola”. La Contrada è aperta a nuovi iscritti. Come ogni anno la tessera giocherà un ruolo cruciale per l’acquisto dei biglietti del Palio, consentendo ai tesserati di godersi l’evento direttamente dalla tribuna giallorossa. Il direttivo è composto dal presidente Cristian Canestrari, Michela Massarroni segretaria, Michele Bentivoglio e Giuseppe Del Frate i vice presidente; tesoriere Teresa Trinetti e Alessandra Del Frate. Cristian Canestrari è un fervente contradaiolo da oltre un ventennio ed è sempre stato al fianco dell’ex presidente Superchi in ogni occasione; i due sono fratelli di Contrada, che continuano a collaborare per far sì che il Ghetto cresca sempre di più. Canestrari è stato eletto presidente ad ottobre 2024 ed in poco tempo è riuscito a formare un direttivo in cui giovanissimi e veterani collaborano spalla a spalla in armonia: i ragazzi acquisiscono dai più grandi maturità ed esperienza, mentre i veterani assorbono dai giovani allegria, spensieratezza e voglia di sperimentare, proponendo idee innovative.

Il direttivo e i contradaioli del Ghetto sono alle prese con l’organizzazione della Sagra del Cinghiale, prevista per il prossimo luglio. Nell’era Superchi, la manifestazione ha raggiunto traguardi sorprendenti e Canestrari promette di non essere da meno del suo predecessore. Nel gestire la Contrada, anch’egli è molto attento sia alle dinamiche della scuderia che a quelle del corteo storico, ma anche all’ambito degli sbandieratori, essendo stato lui uno sbandieratore pluripremiato.

Passione, tradizione e comunità aspettano i contradaioli del Ghetto (sia quegli storici che gli aspiranti) sabato 17 maggio nella piazzetta in Vico Vecchio.

