Sono in corso da ieri le riprese cinematografiche nel centro storico cittadino per il film “In the hand of Dante”. Proseguiranno oggi e domani e, per questo, la polizia locale, su richiesta della Indiana Production spa, ha predisposto alcune misure al traffico e alla sosta veicolare. Il capoluogo della Tuscia torna a essere set cinematografico e in settimana arriverà in città l’attore Gerard Butler per girare il film, che vede la partecipazione di anche altre star del cinema internazionale, come Oscar Isaac, Jason Momoa e Gal Gadot. La pellicola è diretta da Julian Schnabel e prodotta da Martin Scorsese.