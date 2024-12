LADISPOLI - Senza pensarci due volte lo hanno preso e scaravantato fuori dall’auto. Vile gesto quello avvenuto questa mattina in piazza a Ladispoli.

Protagonista un povero gattino. Ad assistere alla scena senza poter fare nulla nell’immediato diversi passanti e commercianti della zona. «A chi poco fa in piazza a Ladispoli, ha lanciato da una macchina questo povero gattino, non sappiamo il motivo, ma il il gesto ti qualifica come persona orrenda!», hanno denunciato le guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli. A recuperare subito il micio una lavoratrice di un bar presente proprio nei pressi della piazza che ha subito allertato gli agenti della Polizia locale.

Il gattino è stato subito portato alla postazione delle guardie ecozoofile di Fareambiente di Ladispoli per cercare il da farsi.

E i volontari si sono subito messi in moto per fargli ottenere le cure del caso, «perché non sappiamo cosa potrebbe essere successo nell’impatto a terra», hanno spiegato. «Non sappiamo come commentare un atto così spregevole e nemmeno vogliamo perderci tempo, perché l'unico pensiero è sperare che questo piccolino si salvi».

