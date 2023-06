CIVITAVECCHIA – Vetrina in frantumi e danni ingenti, anche in termini di bottino prelevato, per diverse decine di migliaia di euro. I ladri infatti hanno preso di mira la notte scorsa una delle gioiellerie di corso Marconi, “Gioielli Vannicola”, riuscendo a portare via i preziosi che erano soprattutto in vetrina. Un colpo messo a segno in una delle strade più trafficate della città, e a quanto pare in un orario non troppo notturno, ossia poco dopo la mezzanotte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire agli autori del furto.

