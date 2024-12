Furto l’altra notte ai danni di una palestra di Montefiascone. Il ladro è fuggito con la cassaforte dopo averla smurata.

Ad accorgersi del fatto i proprietari alla riapertura dell’attività. Stando a quanto ricostruito, grazie anche alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza interno, un uomo si è introdotto passando da una finestra che non ha protezioni. Incappucciato e con la mascherina in volto e i copriscarpa indossati, una volta all’interno della palestra ha girovagato per le sale. Poi si sarebbe soffermato su una stanza in particolare e avrebbe fatto anche alcuni esercizi di stretching prima di passare in un’altra sala dove avrebbe preso un paio di attrezzi. Questi sarebbero stati usati come leva per scardinare la piccola cassaforte della palestra. Una volta smurata, se ne è impossessato ed è fuggito. Non si conosce l’ammontare del bottino. Sono in corso le indagini.