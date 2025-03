LADISPOLI – Dopo Cerenova è la volta dei Monteroni. I ladri tornano a colpire a distanza di pochi giorni e dopo la frazione balneare etrusca lasciano il segno pure nelle campagne ladispolane. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte quando i soliti ignoti si sono introdotti furtivamente in una villa per poi rubare il denaro presente in casa e affetti personali dopo aver rovistato in varie stanze. Il bottino supererebbe i mille euro. Nessuno si è accorto dell’intrusione dei malviventi che non hanno lasciato nemmeno segni di effrazioni sulla porta o sulle finestre dell’abitazione. La scoperta del furto ha provocato grande spavento nei proprietari, che si sono accorti dell’accaduto solamente al mattino. Su quanto accaduto ai Monteroni indagano gli agenti del commissariato di via Vilnius. L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza nelle zone rurali, dove spesso le case sono più isolate e quindi più vulnerabili da questo punto di vista. I residenti chiedono maggiori controlli e un incremento della vigilanza per contrastare questo odioso fenomeno. Giorni fa un raid era stato tentato anche nel quartiere del Miami ma il ladro arrampicandosi sulla leva del cancello elettronico è caduto creando pure danni prima di dileguarsi. Colpo riuscito invece a Cerenova nell’area dell’ufficio postale con la vittima che si è rivolta ai carabinieri perché i balordi le hanno portato via l’automobile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA