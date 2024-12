Furto in abitazione e ricettazione di merce rubata a Vicenza, un arresto a Blera. E’ avvenuto sabato scorso, quando i carabinieri hanno notificato ad un cittadino italiano, di origini calabresi, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cumulo di pena di nove mesi con ammenda di 773 euro. Si tratta di una persona - come spiegano dall’Arma - che si è resa responsabile di furto in abitazione e ricettazione di merce rubata nella provincia di Vicenza. I carabinieri lo hanno scortato presso la casa circondariale Mammagialla come disposto dall’Ufficio di sorveglianza del tribunale di Viterbo.