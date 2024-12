CIVITAVECCHIA – Furto all’interno dell’ecocentro comunale di via Alfio Flores in zona industriale. La notte scorsa, infatti, gli agenti del commissariato di Polizia hanno fermato due persone che stavano prelevando dall’area alcune batterie. Un danno non indifferente in quanto le batterie vengono destinate alla vendita a stock, con i provenenti che vengono poi girati al Comune stesso. Le batterie sono state quindi poste sotto sequestro, con Csp che ieri ha formalizzato la denuncia presso il commissariato. Intanto l’ecocentro rimarrà chiuso al pubblico per la pausa estiva fino al 20 agosto, riprendendo l’attività mercoledì con i consueti orari, 7,30-12,30. Riapriranno invece domani gli uffici amministrativi di Villa Albani, il centro di raccolta Porta a Porta di via Terme di Traiano e gli uffici del Tpl di lungoporto Gramsci. Gli uffici del servizio Ritiro Materiali Ingombranti resteranno chiusi invece fino al 25 agosto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA