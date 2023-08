CIVITAVECCHIA – Rubano 140 euro in monete da uno dei chioschi del Pirgo e li “cambiano” poche centinaia di metri più avanti in un altro locale.

A lanciare l’allarme è il titolare dell’esercizio derubato che sui social ha postato il video che ritrarrebbe due degli autori del furto.

«Sono un gruppo di ragazzi - spiega il commerciante - che si aggira nel weekend a Civitavecchia, vengono da Roma con il treno e sono circa una decina tra i 18 e i 22 anni». A quanto pare il gruppo, di nazionalità nord africana, già nel pomeriggio di martedì aveva creato problemi impossessandosi di un pattino senza autorizzazione per poi allontanarsi dopo che il titolare ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine. «Sembrano una vera banda - dice - con un atteggiamento molto arrogante e minatorio».

A quanto pare nella stessa sera il gruppo si sarebbe recato anche in altri locali del lungomare verso l’ora di chiusura chiedendo di cambiare soldi spicci o con richieste simili e alquanto sospette, alcuni li hanno anche allontanati.

L’allarme lanciato dai commercianti comunque è piuttosto grave perché se davvero c’è una sorta di banda che ha scelto Civitavecchia per fare cassa la situazione va affrontata al più presto e proprio per questo motivo il commerciante avrebbe deciso di postare il video sui social, in modo da accendere i riflettori su quanto successo e sollecitare un intervento tempestivo.

«Ho denunciato il furto - conclude - e allertato le forze dell’ordine perché c’è anche una testimonianza».

Il post sta facendo il giro dei social e ha raccolto decine di commenti di solidarietà da parte dei cittadini, allarmati come il commerciante per situazioni simili.

Ora la palla passa alle forze dell’ordine che dovranno raccogliere le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per tracciare un quadro dettagliato della serata e, soprattutto, capire se si tratti di un singolo episodio oppure no.

