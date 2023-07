MONTALTO - Dopo lunghe e accurate indagini, i Carabinieri di Montalto di Castro hanno denunciato due persone, un uomo e una donna residenti nella zona, per un furto con destrezza ai danni di una signora avvenuto alla fine di maggio scorso. Sfruttando un momento di distrazione della vittima, che stava salendo sulla propria auto in un'area buia e favorita dall'orario serale, l'uomo si è avvicinato di nascosto e le ha rubato la borsetta contenente effetti personali e circa 1000 euro in contanti. Successivamente, si è dileguato con l’aiuto di un complice che l'attendeva a breve distanza a bordo di un'auto. Grazie alle informazioni fornite dalla vittima e alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area, gli uomini della stazione di Montalto sono riusciti a identificare gli autori del furto e li hanno denunciati alla Procura di Civitavecchia che ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare per entrambi. L'attività investigativa ha confermato l'accusa, infatti all'interno dell'abitazione dei due sospetti sono stati trovati gli oggetti personali della vittima, tra cui alcuni di valore affettivo-familiare che la signora portava sempre con sé:sono stati restituiti. Gli indagati, entrambi di 40 anni e con svariati precedenti di polizia, dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso.