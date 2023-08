CIVITAVECCHIA – Allarme furti in periferia. I social nelle scorse ore sono stati presi d’assalto da persone che avrebbero avvistato movimenti sospetti nei pressi delle loro abitazioni, in particolare in zona Boccelle.

“Ieri a mezzogiorno hanno suonato al mio citofono (dieci minuti prima era uscito mio marito), accento fortemente straniero...."Signora abita qui Fabrizio".

Riaggancio il citofono corro verso il cancello: spariti. Vista l’allerta, due miei vicini hanno riconosciuto la loro macchina l'hanno rincorsa, purtroppo perdendo le tracce. Ne approfitto pe ringraziare la Polizia che sta intensificando le ronde”.

E in effetti gli agenti del commissariato hanno incrementato i servizi di controllo del territorio, soprattutto in periferia, proprio allo scopo di disincentivare il fenomeno dei furti in appartamento.

Situazione analoga in zona Casaletto Rosso, dove alcuni giorni prima tre malviventi a bordo di una Citroen hanno svaligiato un’abitazione, portando via oggetti preziosi e un’auto.

Fortunatamente qualcuno è riuscito a fotografare l’auto sospetta e a comunicare tutto alla Polizia che si è subito messa sulle tracce dei malviventi, gli stessi che sprezzanti del pericolo, poche ore dopo si sono ripresentati nella stessa zona.

Hanno preso di mira l’abitazione vicina, ma con scarsi risultati.

I proprietari, infatti, visti i precedenti, avevano pensato bene di rafforzare i sistemi di sicurezza.

A quanto pare alcuni testimoni avrebbero riconosciuto la stessa auto a bordo della quali i ladri sono entrati in azione nei giorni precedenti a pochi metri di distanza.