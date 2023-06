CERVETERI – I vandali a Cerenova, i ladri a Valcanneto. Due frazioni di Cerveteri dove il malcontento della popolazione inizia a farsi sentire. L’altra notte i teppisti, tutti minorenni, hanno creato danni al parco giochi di via Luni spezzando il sonno dei residenti infuriati per il frastuono continuo. Le teste calde sono entrate nell’area verde iniziando a prendere a calci gli arredi. Una donna ha cercato di far ragionare il gruppetto ma è stata assalita verbalmente e così, oltre ad allertare le forze dell’ordine, li ha filmati con il telefonino prima che la banda potesse fuggire dileguandosi nell’oscurità. «Anche stasera al parco Luni dobbiamo ringraziare i ragazzi “educati” se i bambini avranno dei giochini in meno», è lo sfogo della signora. Non è la prima volta che i giardini di via Luni finiscono per essere vandalizzati. Nella stessa zona mesi fa una i vetri di una decina di automobili parcheggiate vennero demoliti nella stessa notte. Ma è più grave decisamente la situazione a Valcanneto per i tanti, troppi tentativi di intrusione da parte dei malintenzionati che non stanno concedendo tregua agli abitanti. Il comitato di zona si è attivato più volte chiedendo per l’ennesima volta un incontro con le forze dell’ordine. I cittadini pretendono dal comune cerveterano perlomeno l’attivazione degli impianti di videosorveglianza ma il progetto fatica ad andare in porto perché deve superare prima l’esame del bando. Sos soprattutto in via Corelli, via Guido D’Arezzo e via Muzio Clementi teatro dei raid notturni.

A proposito di furti, in queste ora è stato rubato uno zainetto con i medicinali salva vita all’interno del campetto di basket a Cerveteri. La vittima questa volta è un bambino delle scuole medie derubato dello zaino. Da qui l’appello dei familiari per ritrovare quantomeno i dispositivi salva vita. «Vi prego di comunicarmi se trovato abbandonato in quella zona uno zaino Nike. Il mio numero è 338.5942428».

©RIPRODUZIONE RISERVATA