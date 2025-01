CERVETERI – Rubinetti a secco, all’improvviso a Furbara. L’interruzione, infatti, come spiegato dall’amministrazione comunale, è avvenuta senza preavviso causando disagi ai residenti e alle attività presenti in zona. “In risposta a questa situazione – hanno spiegato dal Comune – l’amministrazione si è prontamente attivata per adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire il rapido ripristino del servizio pubblico essenziale”.