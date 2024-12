CERVETERI – È uscito fuori strada mentre stava percorrendo la Doganale, all’altezza della frazione di Borgo San Martino. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per un 50enne e il suo cane. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerenova che hanno estratto l’uomo dal veicolo per consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. Per fortuna non sembrerebbe in pericolo di vita. Salvo anche il suo amico a quattro zampe. Sul posto, per i rilievi del caso, anche le forze dell’ordine.