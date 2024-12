CERVETERI – Uscito fuori strada con il suo scooter. Incidente giovedì nel tardo pomeriggio in via Furbara-Sasso. Ad avere la peggio il conducente, un residente di 56 anni finito in una cunetta subito dopo una curva. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al San Paolo di Civitavecchia. Ha riportato diverse fratture ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi affidati ai carabinieri della stazione di Campo di Mare intervenuti per stabilire la dinamica e gestire la viabilità anche se non ci sono state serie ripercussioni alla viabilità. Si torna a parlare di una strada provinciale piena di insidie per automobilisti e motociclisti.

