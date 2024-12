TARQUINIA - Orrore al Lido di Tarquinia dove nella zona nota come “le case bianche”, ignoti hanno appiccato il fuoco, probabilmente nell’intento di scacciare i poveri gatti che vivono nella zona grazie alla generosità di alcuni residenti e cittadini che ogni giorno portano loro da mangiare e, a proprie spese, provvedono anche alle loro cure e sterilizzazione, per evitare che la situazione, già fuori controllo, possa aggravarsi. Il grave episodio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Il proliferare di colonie feline a Tarquinia è in effetti un problema in rapida crescita che richiederebbe un urgente intervento da parte dei veterinari Asl e del Comune con un’azione di sterilizzazione per il controllo delle nascite. Di sicuro scacciare gatti dando loro fuoco nei pressi delle ciotole dove vanno a mangiare perchè non si vogliono nei pressi delle proprie abitazioni è un’azione da condannare e un vero affronto verso chi invece continua a prendersene cura, anche cercando continuamente famiglie che possano accogliere i poveri gattini nelle proprie case, togliendoli dalla strada. ©RIPRODUZIONE RISERVATA