TOLFA - Ha preso il via a Tolfa il secondo corso di formazione micologica con rilascio dell'autorizzazione per raccogliere i funghi per il 2024. Il corso è iniziato lo scorso 5 marzo e il secondo incontro si è tenuto l'8; le lezioni proseguiranno il 12 e il 15 marzo alle 18.30; l'ultimo incontro, quello del 16 marzo, si terrà in habitat e la lezione prenderà il via alle 8.30.

Al termine degli incontri verrà rilasciato il tesserino valido come autorizzazione regionale alla raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco come vuole la Lgr 32 del 1998 e la Lgr 9 del 2017.

Il corso, tenuto da esperti, si svolge nella Pinacoteca in piazza Vittorio Veneto, 12 a Tolfa.

Per iscriversi inviare al numero 3487150554 o comunicare agli uffici dell'Agraria: nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale. È necessario portare una fototessera per la stampa del tesserino.

La ratifica dell’iscrizione si effettua alla prima lezione con versamento della quota di 50euro; in seguito per il ritiro del tesserino il corsista dovrà versare sul C/C Regione Lazio 25euro.

