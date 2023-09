CAPRAROLA - Questa mattina, a causa del maltempo che si è abbattura nel capoluogo e in diverse zone della Tuscia, un fulmine ha colpito un albero monumentale all’interno del complesso di palazzo Farnese.

La pianta ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con la squadra della sede centrale. Non sarebbero state coinvolte altre piante; adesso, comunque, sarà necessario un agronomo per capire in quali condizioni sia l’albero.