LADISPOLI – Via Aurelia chiusa stanotte per circa 6 ore dopo una fuga di gas all’interno di un distributore di carburante. Provvidenziale l’arrivo dei vigili del fuoco di Cerenova che dalle 23.30 in poi hanno messo in sicurezza l’area scongiurando il pericolo di incendi o peggio di esplosioni. Ad intervenire al chilometro 41 la squadra 26 A, un’autobotte e anche il supporto del Crrc, il Nucleo specializzato per rischio chimico. La statale è stata chiusa al traffico veicolare fino alle 5.30 del mattino. Disagi piuttosto contenuti considerato l’orario. Gli automobilisti diretti a Civitavecchia sono dovuti tornare indietro imboccando le stradine interne per riprendere la statale, quelli in viaggio verso Roma sono stati costretti a prendere l’autostrada A12.

