CIVITAVECCHIA – Terminato l’intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia a Boccelle per una fuga di gas. Sono state ore di duro lavoro per gli uomini della caserma Bonifazi perché durante le operazioni di ricerca e messa in sicurezza con l’ausilio dell’apposita strumentazione i Vigili del fuoco hanno individuato una seconda fuga di gas nelle vicinanze della prima, nei pressi dei contatori del gas, quindi hanno provveduto ad isolare la perdita e hanno continuato con le perforazioni su intercapedine ai piani superiori, fatto delle misurazioni all’interno delle prese elettriche per cercare eventuale presenza di gas. Una volta terminate le operazioni e della scomparsa del gas metano hanno messo in sicurezza l’area e la zona circostante terminando quindi l’intervento. Sul posto tecnici Italgas e Carabinieri.

