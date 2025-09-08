«I due turchi arrestati a Viterbo il giorno del Trasporto, probabilmente non erano a conoscenza della festa viterbese» ne è convinto l’ex sindaco, Giovanni Arena.

«Sicuramente il prefetto, coadiuvato dal questore e dai comandanti delle forze dell’ordine, ha autorizzato il passaggio della macchina dopo aver verificato che c’erano le condizioni di un trasporto in sicurezza» dice Arena che incalza la sindaca.

Secondo Arena, infatti «già dal 4 settembre la sindaca Frontini sarebbe dovuta intervenire per difendere l’immagine di Viterbo e smentire le dichiarazioni di personaggi come Saviano, gli articoli di giornali nazionali ed i programmi televisivi che hanno diffuso allarmanti e fuorvianti notizie. Ciò avrebbe evitato di lasciare intendere che la presenza dei due criminali turchi fosse legata ad azioni terroristiche collegate alla festa di S. Rosa».

Arena sottolinea come «in questi giorni la nostra città ha subito la peggiore pubblicità possibile, è stata descritta come il crocevia della mafia turca internazionale. Tutto ciò - conclude - ha sicuramente messo in cattiva luce la nostra città, con la prospettiva di un significativo danno al settore turistico».