Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo la strada provinciale Vetrallese. Una persona è morta e due sono rimaste ferite di cui una in maniera grave. Si è trattato di un frontale tra due auto che ha coinvolto anche una terza vettura, avvenuta all'altezza del chilometro 3.500. Secondo quanto si è appreso, l'impatto è stato così violento e per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo su una cinquantina d’anni residente a Vetralla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Soccorse e trasportate in ospedale, invece, due donne una delle quali è in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo rimasto incastrato tra le lamiere in maniera importante, ma come detto per lui non c’è stato nulla da fare. Soccorso anche il suo cane che è stato affidato al soccorso veterinario. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.