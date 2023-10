Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato ieri mattina intorno alle 9 sulla strada Tarquiniese nel territorio di Tuscania.

Per cause in corso d’accertamento un autocarro frigo e un’autovettura si sono scontrati frontalmente.

Il conducente della vettura è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a liberarlo e affidarlo alle cure del 118.

Le sue condizioni sono apparse gravi tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza con la quale è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. L’uomo, durate l’intervento dei vigili del fuoco, è rimasto semi-cosciente.

Illeso il conducente dell’autocarro frigo.

I vigili del fuoco, con l’autogru giunta da Viterbo, hanno poi rimosso il mezzo che era finito su un fianco occupando tutta la carreggiata.

Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.