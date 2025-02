FREGENE – L’Associazione dei Commercianti di Fregene ha sollevato con forza la necessità di riaprire i locali comunali, chiusi dalla precedente amministrazione Montino. Il blocco del servizio anagrafe, giustificato da un presunto guasto idrico mai riscontrato, ha penalizzato la cittadinanza e reso più difficoltoso l’accesso ai servizi essenziali. \A raccogliere la segnalazione è stato Massimiliano Graux, membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, che ha espresso il proprio ringraziamento all’Associazione per la sensibilità dimostrata. Graux ha dichiarato di voler chiedere un incontro urgente al Sindaco Baccini per discutere le modalità di riapertura dei locali comunali, sottolineando l’importanza di restituire questi spazi alla cittadinanza per rivitalizzare il tessuto sociale ed economico della località. L’auspicio è che il primo cittadino, noto per la sua attenzione verso Fregene, accolga l’appello e collabori con i commercianti e la comunità locale per individuare una soluzione rapida ed efficace. L’impegno condiviso tra istituzioni e cittadini rappresenta un passo fondamentale per restituire alla città un punto di riferimento e garantire un miglior servizio ai residenti. Oltre all’aspetto amministrativo, la riapertura dei locali comunali potrebbe avere un impatto positivo anche sulla vita quotidiana della comunità, favorendo nuove iniziative sociali, culturali e commerciali. In un contesto come quello di Fregene, che da sempre rappresenta un punto di incontro tra residenti e turisti, disporre di spazi accessibili e funzionali può contribuire a rafforzare l’identità locale e incentivare lo sviluppo di nuove attività.