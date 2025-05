FREGENE - Si chiamava Stefania Camboni la donna di 60 anni trovata morta nella sua abitazione a Fregene. La 60enne viveva nella porzione di un villino in via Agropoli. Nell’altra ala della casa invece, viveva il figlio insieme alla compagna. È stato proprio lui a trovare il cadavere della madre e a dare l’allarme al 112. Vicino al corpo della donna sono state repertate alcune tracce di sangue.

Il figlio e la sua compagna sono stati ascoltati per ore dagli investigatori. Secondo quanto riportato da LaPresse la sessantenne litigava da tempo con il resto della famiglia per questioni ereditarie. Inquirenti e investigatori non escludono l’ipotesi dell’omicidio. La procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Intanto, sempre gli inquirenti, avrebbero rinvenuto l'auto della donna, una Tucson, dentro una cunetta con il finestrino lato guida aperto, a poca distanza dall'abitazione dove è stato trovato il cadavere. L'auto è stata posta sotto sequestro.