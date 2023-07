LADISPOLI – Missione compiuta: anche quest’anno i fratini sono pronti per spiccare il volo. I simpatici volatili in via d’estinzione, ma che per fortuna si stanno riproducendo da anni sulle spiagge di Torre Flavia, continuano ad essere super tutelati dai tanti volontari. Nato il primo giugno, unico rimasto dei tre pulli, sta prendendo il volo per una nuova avvenuta. «Un ringraziamento speciale va a noi volontari,che abbiamo speso tempo ed energie per monitorare la situazione sulla spiaggia, affrontando mille difficoltà ed imprevisti; a Corrado Battisti, responsabile del monumento naturale di Torre Flavia; ai suoi ragazzi del servizio civile; alle guardie zoofile per il controllo del divieto di accesso dei cani», è quanto scrivono dal gruppo “I fratini di Torre Flavia”. Altri piccoli trampolieri potrebbero seguire il baby fratino e volare in direzione di altre mete.

©RIPRODUZIONE RISERVATA