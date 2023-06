Fratello e sorella di Montefiascone finiscono fuori strada con l’auto, grave il ragazzo.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio poco prima delle 17 lungo la strada Ombrone. Per cause in corso d’accertamento quando la vettura è arrivata all’altezza della pista di minimacchine ha perso il controllo uscendo dalla sede stradale. Alla guida c’era un 24enne, R.B. In auto con lui la sorella 14 anni. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. Meno grave la sorella, ricoverata a Belcolle. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono interventi gli agenti della polizia locale di Viterbo che ha posto sotto sequestro il veicolo e hanno effettuato i rilievi dell’incidente per stabilire la dinamica e le cause.