CIVITAVECCHIA – «Primi incivili beccati alla Frasca». Ad annunciarlo sulla sua pagina social è l'assessore all'Ambiente Stefano Giannini.

Parole che seguono le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dopo la rimozione dell'ennesimo principio di discarica abusiva nel luogo che, ricordiamolo, è Monumento naturale nonché spazio amato e frequentato da molti civitavecchiesi. In attesa di un piano più strutturato che comprenda l'installazione di fototrappole e videosorveglianza a tutela dell'area, preziosissima a livello ambientale e archeologico, arrivano le prime iniziative dell'amministrazione comunale.

«Grazie ai controlli – spiega Giannini - ed alle segnalazioni di molti cittadini responsabili, sono stati colti sul fatto coloro che, solitamente, abbandonano i propri rifiuti alla Frasca. Coordinandoci con il Sindaco, insieme al Capogruppo di AVSDemos Ismaele de Crescenzo, ci siamo recati sul posto, abbiamo fatto pulire quella che era l’inizio di una nuova discarica abusiva ed oggi daremo mandato per i primi verbali e denunce».

Le discariche abusive e l'inciviltà sono una piaga che troppo spesso rovinano luoghi di valore come quello della Frasca e azioni dure e incisive come questa sono spesso l'unica soluzione per risolvere un problema alla radice, come dimostrato dalle decine di commenti che hanno accolto positivamente la notizia. Ora non resta che attendere la riunione con i carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico), l’Adsp, l’Arsial e la Capitaneria di porto per un piano di sorveglianza più strutturato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA