TOLFA - Sorpresa per coloro che oggi parteciperanno all'incontro "Il Jazz è Donna": a tenere il suo live ci sarà la bravissima artista Francesca De Fazi. Cantautrice, Chitarrista o più semplicemente “Roman Blues Woman”, caposcuola del blues al femminile in Italia, dagli Stati Uniti ha riportato la sua musica in Italia, e poi dalla Norvegia all’Etiopia, da palchi prestigiosi a piccoli club, sempre con la stessa vitalità interpretativa, acquisendo sempre più spessore e credibilità. La stampa la descrive come “la più bella speranza del blues italiano, cantante grintosa e chitarrista di ottima scuola. Dotata di una personalità intensa che si riflette nella sua voce, sensuale e graffiante, e nel suo fraseggio chitarristico, con la slide guitar e la Dobro”. Il programma è realizzato grazie al contributo offerto da Susan G. Komen Italia onlus

Il ritrovo è presso la località Sant’Agostino - Tarquinia (Vt). Per info e prenotazioni telefonare al 3898384355 o contattare gli organizzatori a info@tolfajazz.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA