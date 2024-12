CERVETERI - Colloquio con la direzione Lavori pubblici della Regione Lazio. All'ordine del giorno la frana in via di Ceri che ha costretto il Comune a chiudere l'arteria per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. Un inter la messa in sicurezza del costone tufaceo che rischia di non risolversi in tempi brevi con la strada che potrebbe rimanere chiusa oltre un anno. Proprio per cercare di risolvere in poco tempo la situazione il primo cittadino Elena Gubetti ha chiesto aiuto alla Pisana chiedendo all'Ente «un provvedimento di massima urgenza». «La riapertura nel minor tempo possibile di questa strada è importantissima: sia per la viabilità locale sia in ottica futura, in particolar modo in vista dell'apertura dell'anno giubilare, quando ci aspettiamo un numero importante di pellegrini in visita al Santuario Mariano di Ceri». Intanto la Polizia locale «ha provveduto al posizionamento di nuovi new jersey e al rafforzamento della chiusura della strada: per motivi di sicurezza è fondamentale che venga rispettata l’ordinanza dirigenziale di divieto di transito. Confido ovviamente, nella sensibilità e nel senso di responsabilità di tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA