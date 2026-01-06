BAGNOREGIO – La pioggia battente degli ultimi giorni ha provocato una frana a Bagnoregio dove si è verificato uno smottamento che ha richiesto l’intervento della polizia locale e della protezione civile. Gli uomini in campo hanno provveduto al monitoraggio della zona interessata, all’adozione delle misure necessarie per tutelare l’incolumità pubblica e a ripulire la strada dal fango e dalla terra. Sul fatto è intervenuto il sindaco Luca Profili che sui social ha ringraziato pubblicamente volontari e agenti che si sono messi al lavoro. «Desidero ringraziare la polizia locale e la protezione civile – ha detto – per il tempestivo e risolutivo intervento a seguito della frana causata dal maltempo. La loro professionalità ha garantito la sicurezza dei cittadini e una pronta gestione dell’emergenza».