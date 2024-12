Viterbo è la provincia in Italia che registra la maggior potenza installata per abitante con 2,49 kW pro capite. Fanalino di coda Genova con 0,07 kW per abitante, mentre Roma risulta la terzultima città con 0,17 kW per capitolino. Con un aumento del 27% degli impianti fotovoltaici, l’Italia il 31 marzo 2024 ha raggiunto quota 1.684.316 (+360.198 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e 32 GW di potenza installata.

È quanto emerge dalle elaborazioni di Italia Solare sulla base dei dati Gaudì, pubblicati da Terna relativi all’installato nelle province italiane nel primo trimestre dell’anno, che mettono in evidenza la crescita progressiva del fotovoltaico su tutto il territorio nazionale, con un focus sulla situazione locale.

Dietro Viterbo ci sono Rovigo (1,82), Brindisi (1,37), Matera (1,36), Cuneo (1,35), Ravenna (1,24), Vercelli (1,20), Macerata (1,18), Oristano (1,16) e Foggia (1,08) sono le 10 province con la maggior potenza installata cumulativa per abitante, calcolata in kW. Fanalini di coda sono invece Genova (0,07), Napoli (0,10) e Roma a pari merito con Messina (0,17). Nel Nord Est, però, vince il residenziale: le prime 10 province con il maggior numero di impianti installati a livello totale per 1.000 abitanti sono quasi tutte collocate in questa area del Paese, parliamo di Pordenone, Udine, Trento, Padova, Treviso, Gorizia, Ravenna, Vicenza, Nuoro (unica eccezione) e Brescia.