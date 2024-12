MONTALTO - Si sono riconosciuti attorno ad un unico motto e sono pronti ad organizzare iniziative e diffondere informazioni per tutelare il territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana. Sono i cittadini del litorale viterbese che hanno dato vita al comitato “No fotovoltaico selvaggio a Montalto e Pescia Romana".

L’obiettivo è quello di contrastare l'espansione incontrollata dei pannelli fotovoltaici che sta trasformando il paesaggio agricolo e a vocazione turistica di queste aree. Il comitato, formato da cittadini preoccupati per il futuro del loro territorio, denuncia per questo l'esclusione della società civile dal dibattito pubblico riguardo l'installazione di impianti fotovoltaici su larga scala e in proposito chiede maggiore coinvolgimento e partecipazione. La decisione di costituire un comitato è scaturita all’indomani dell’ultimo consiglio comunale sul tema, che si è svolto lo scorso 12 settembre e che ha generato un clima di scontri e divergenze.

Montalto, in particolare, è tra le prime località in Italia per l'ampiezza di terreni occupati da pannelli solari. Sebbene il comitato non si opponga alla transizione energetica in sé, il suo motto "Fotovoltaico sì, ma non così" riflette una posizione equilibrata: riconosce la necessità di un passaggio verso fonti di energia rinnovabile, ma si oppone alla dedicazione eccessiva di terreni agricoli fertili e alla trasformazione radicale del paesaggio.

I membri del comitato esprimono preoccupazione per l'invasività di questo tipo di sviluppo, che favorisce grandi aziende estere o private e modifica irrimediabilmente il territorio. Il comitato chiede quindi di essere incluso nel processo decisionale riguardante la transizione energetica, sostenendo che «non esiste energia pulita che giustifichi la distruzione del paesaggio e delle risorse locali». Per promuovere le proprie istanze, il comitato prevede di coordinarsi con altre organizzazioni simili che difendono la preservazione del territorio.

L'obiettivo è «garantire che la voce della società civile venga ascoltata e che il futuro energetico non comporti un sacrificio inaccettabile del nostro patrimonio ambientale e culturale».

«Invitiamo - dicono - tutti i cittadini e le cittadine interessate ad aderire alla nostra pagina Facebook “Comitato No Fotovoltaico Selvaggio Montalto e Pescia” dove veicoleremo informazioni e date per incontri».

