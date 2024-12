MONTALTO - Il tema degli impianti Fer al centro dell’agenda dell’amministrazione comunale di Montalto di Castro.

«Non esistono risultati diversi da perseguire se non la tutela del nostro paese - afferma la sindaca Emanuela Socciarelli - e vorremmo raggiungerli insieme a tutti i rappresentanti del territorio. Oggi il primo di una serie di incontri tra tutti i consiglieri del Comune di Montalto di Castro e le forze politiche territoriali riguardo agli impianti fotovoltaici che insistono sul territorio, ed il lavoro proseguirà con il coinvolgimento delle associazioni di categoria».

La sindaca Emanuela Socciarelli nel consiglio del 12 settembre scorso ha preannunciato la volontà di coinvolgere la società civile per discutere delle problematiche derivate dagli impianti Fer sul territorio.

«Nell’ottica della massima trasparenza e di una unità di intenti - spiega la Socciarelli - vogliamo confrontarci per discutere una tematica importante come quella degli impianti fotovoltaici, già realizzati, solo autorizzati e in corso di autorizzazione, esaminando gli impatti e le problematiche che stanno generando sul nostro territorio». «È fondamentale - aggiunge ila sindaca - che l’impegno collettivo verso le energie rinnovabili sia bilanciato con la tutela del nostro ambiente e il benessere della nostra comunità. Per questo è importante coinvolgere tutte le forze politiche territoriali e le associazioni di categoria per ricercare soluzioni che rispettino questi principi».

«I cittadini hanno bisogno di una risposta - conclude la sindaca - e questa risposta non possono che darla le istituzioni. L’impegno, dunque, è quello di preservare la bellezza naturale del nostro ambiente in linea con un approccio sostenibile alla produzione di energia elettrica».

