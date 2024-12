CIVITAVECCHIA – La Procura dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno un noto pallavolista di 31 anni, con la pesantissima accusa di pornografia minorile. Una vicenda emersa in questi giorni, che tuttavia risalirebbe a otto anni fa. Nel 2015, infatti, l’atleta professionista sarebbe diventato intimo amico di una ragazza minorenne di Civitavecchia: un rapporto a distanza durato un paio di anni, nel corso del quale la giovane si sarebbe aperta confidando particolari intimi della propria vita. Avrebbe confessato all’amico più grande uno stato di disagio con successivi “gesti inopportuni” che la ragazza minorenne avrebbe compiuto, ai quali il pallavolista si sarebbe opposto invitando la ragazza a inviargli in chat una sua foto nuda come punizione. Mesi di “gesti inopportuni” e di richieste di foto nude, poi la minorenne ha tagliato i ponti bruscamente. E lo a fatto raccontando la sua triste storia in un monologo teatrale in cui una ragazzina aveva un rapporto con un ragazzo più grande di lei di molti anni. La professoressa però si è insospettita, le si è accesa subito la lampadina e ha convocato i genitori. Dopo la denuncia sono scattate le indagini; sarà ora la Procura della Repubblica a decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio per l’atleta.

