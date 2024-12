S. MARINELLA - La lettera anonima recapitata ai consiglieri comunali con tanto di fotografie allegate che ritrarrebbero la macchina del Comune di Santa Marinella all’aeroporto di Ciampino sta alzando un ennesimo polverone politico, con il centrodestra che reclama spiegazioni chiare dal sindaco Tidei.

«Giovedì mattina sono pervenute in Comune, indirizzate ai consiglieri comunali, copie di una lettera anonima contenenti una serie di foto che ritrarrebbero l’autovettura di servizio del Comune in uso al sindaco Pietro Tidei mentre entra in un parcheggio dell’aeroporto di Ciampino, che sarebbero state scattate il 23 settembre scorso e che l’anonimo associa alla partenza del sindaco per le vacanze - affermano i consiglieri di centrodestra - Quindi a un possibile uso dell’auto di servizio per scopi privati. A tutela sia dell’amministrazione comunale sia di Tidei, noi consiglieri destinatari della missiva, per atto dovuto, ci siamo recati presso la locale stazione dei Carabinieri di Santa Marinella per esporre l’accaduto».

«Per tutta risposta - aggiungono dalla minoranza - il sindaco, sulla stampa e sui media ha annunciato denuncia per i presunti pedinamenti, senza però smentire il contenuto della lettera ricevuta. Noi, esponenti del centrodestra, riteniamo invece che, per le possibili conseguenze, la vicenda meriterebbe urgente approfondimento sia in sede politica che di giustizia. Invitiamo anche i colleghi di maggioranza a compiere tutti gli atti che il ruolo di pubblico ufficiale impone a tutti noi consiglieri, e cioè che davanti ad una possibile notizia di reato si ha l'obbligo di segnalarla agli organi competenti. Invitiamo quindi il sindaco ad abbassare i toni, e smetterla con le intimidazioni e a porre in essere con la massima sollecitudine tutte le azioni che gli possano consentire di relazionare compiutamente e documentatamente sull’intera vicenda, con quello spirito di collaborazione che lui esige dall'opposizione ma che finora è totalmente mancata da parte sua».

