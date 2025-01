MONTALTO DI CASTRO – Nel pomeriggio di ieri, in rappresentanza del circolo di Forza Italia Montalto, e insieme al segretario giovanile Matteo Mariotti, il commissario Giovanni Corona ha partecipato alla consultazione pubblica di Terna, avente ad oggetto l’elettrodotto Milano/Montalto.

L’opera, che rientra tra le dorsali elettriche previste dal progetto Hypergrid, metterà in collegamento il Lazio e la Lombardia, passando per Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, con un tracciato di circa 500 chilometri, favorendo l’aumento della capacità di trasporto dell’energia tramite la tecnologia della trasmissione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current). Il tracciato sarà composto da un tratto marino ed uno aereo.

«Per quanto ci riguarda – spiega Corona – il tratto in cavo sottomarino partirà da Montalto di Castro grazie a una stazione di conversione che sarà realizzata sfruttando siti industriali (sito centrale Enel) in via di dismissione e arriverà nei pressi di Avenza (Massa-Carrara), dove sarà costruita una nuova stazione di transizione aereo-cavo».

«Ai tavoli di discussione – sottolinea il commissario di Forza Italia -abbiamo posto alcuni quesiti, tra cui: quali saranno i vari tipi di impatto (ambientale ed energetico) della stazione di conversione; quale sarà il ruolo degli enti locali e se l’eventuale parere del Comune sarà vincolante o meno; se è possibile chiedere un incontro a Terna e le modalità per farlo».

La consultazione pubblica con i territori avviata da Terna avrà una durata di 120 giorni e terminerà il 21 maggio 2025. Fino a quella data sarà possibile inviare osservazioni all’indirizzo mail info.MIMO@terna.it

«Il coinvolgimento della cittadinanza e’ sempre molto utile e positivo, e potrà solamente aiutare ad ampliare e migliorare gli orizzonti del nostro territorio – afferma Corona - I risultati di questi incontri, con i quali avremo sicuramente un quadro più chiaro su cui ragionare al meglio, saranno illustrati in un appuntamento finale che si dovrà tenere entro il 26 novembre 2025 . Non appena disponibili sarà nostra cura renderli fruibili alla lettura e divulgarli”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA