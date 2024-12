ALLUMIERE - L'amministrazione comunale di Allumiere ha aderito alla campagna "Ottobre Rosa" della Regione Lazio per la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno. Martedì sera ad Allumiere la giunta Landi ha illuminato di rosa la Fontana Tonna. Ogni anno in questo mese dalla Asl viene promossa la campagna di prevenzione e di ricerca sul tumore al seno e il comune di Allumiere ha voluto dare un segno tangibile illuminando di rosa uno dei simboli di Allumiere per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione e della ricerca per arrivare a sconfiggere i tumori al seno.

A tal proposito l'amministrazione comunale di Allumiere sulla propria pagina Fb ha ricordato l'appello della Regione Lazio.

"Se hai tra i 45 e i 49 anni, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella, puoi prenotare la tua mammografia di screening - spiegano dalla ASL e dal Comune di Allumiere - chiedi al tuo medico l’impegnativa con il codice di esenzione "D01 - Campagna di screening regionale"; chiama il numero 06164161840 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13. Se hai tra i 50 e i 74 anni ricordati che i programmi di screening sono operativi tutto l'anno. Contatta la tua ASL e vai su Salute Lazio".

