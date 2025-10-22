TARQUINIA - Il Pd non ci sta. Sul finanziamento per la viabilità al lido di Tarquinia i dem difendono l’operato della giunta Sposetti. «Leggiamo dichiarazioni fantascientifiche e tendenziose da parte di Fratelli d’Italia in merito al finanziamento recentemente ottenuto dalla nostra amministrazione comunale per il miglioramento della viabilità del Lido di Tarquinia - afferma la segretaria Vinci a nome del circolo Pd - Incredibile il tentativo di manipolare la realtà a proprio piacimento, con i 500mila euro di finanziamento, ottenuti partecipando ad un avviso pubblico della Regione Lazio, che non sarebbero (per loro) frutto del lavoro di questa amministrazione e degli uffici che ci hanno lavorato ma,se ne deduce agilmente, della “loro” amministrazione regionale». «Ora - sottolinea il Pd - tutti noi ricordiamo bene che non andaste propriamente “forte” in materia di bandi e di finanziamenti, capiamo quindi che possiate essere un po’ confusi, ma, fino a prova contraria, nel momento in cui un progetto risulta ammesso e finanziabile, è chiaro che i meriti siano di chi quel progetto l’ha presentato. Eppure, questa amministrazione non viene menzionata. Chiaro: sia mai riconoscere i risultati raggiunti dagli altri, ci sforziamo anche di comprendere che di meriti, in 5 anni, ne abbiate avuti ben pochi, ma arrivare ad intestarsi quelli degli altri ci pare un tentativo goffo per rimediare. Sicuramente poco utile». «Una moderna riproposizione dell’avvocato interpretato dal grande Gigi Proietti (parafrasando: “se le cose vanno bene, siamo bravi noi, se le cose vanno male, siete incapaci voi”) che non fa onore all’intelligenza di chi legge e – probabilmente – neanche di chi scrive. Oppure Fratelli d’Italia ci sta dicendo che anche quando i progetti non vengono ammessi a finanziamento, la colpa è da attribuire all’amministrazione regionale? Non ci sembra che in quelle circostanze assumano le stesse posizioni, ma per onestà intellettuale dovrebbero scegliere: delle due, l’una. E’ bene chiarirlo: siamo un’amministrazione che ha sempre collaborato e continuerà a collaborare con gli interlocutori istituzionali di tutti i livelli per il bene e l’interesse di Tarquinia, che ringraziamo per la proficua cooperazione, quale che sia l’appartenenza partitica, che poco attiene all’attribuzione di fondi o al finanziamento di progetti. Ci auguriamo che quest’ultimo punto sia ampiamente condivisibile anche dai colleghi di Fdi, che invitiamo ad una maggior correttezza, o una minore ambiguità?,» nelle proprie comunicazioni».

