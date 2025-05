CERVETERI – Bando riaperto per ottenere il bonus per i figli autistici. Dopo le polemiche da parte dei genitori che erano stati tagliati fuori dal contributo economico dirottato dalla Regione al comune etrusco, è stato pubblicato un nuovo avvisto pubblico inerente le misure di sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al 12° anno di età. Perciò – come comunque aveva anticipato in qualche modo la sindaca Elena Gubetti rispondendo alle critiche di un papà – è stata redatta una determina dirigenziale, la numero 972. A decorrere da domani «possono presentare la propria istanza, per accedere agli interventi – riporta il provvedimento del Granarone -, coloro che non hanno ottenuto il rimborso per l’annualità 2024,secondo il modello di domanda corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando, compresi i giustificativi di spese sostenute nel 2024 e dell’autocertificazione presso l’ufficio protocollo del comune di Cerveteri o attraverso Pec all’indirizzo: comunecerveteri@pec.it». Finora erano state respinte le domande di nove famiglie tra Ladispoli e Cerveteri ed erano rimasti nel cassetto quasi 15mila euro, circa il 37% dei fondi disponibili. Con questa nuova misura, finalmente, dovrebbero essere coperti gli altri minori con disabilità. Una storia comunque che in questi giorni ha fatto parecchio discutere.

